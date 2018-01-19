Araban'a Yılın İlk Karı Yağdı

Gaziantep'in Araban ilçesine yeni yılda ilk kar yağışı gerçekleştir. Akşam saatlerinde başlayan kar, sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağdı. Araban ilçesi ile Araban Ovası'nı çevreleyen Karadağ ve Yaylacık gibi yüksekte etkili olan karyağışı Çıralık dağını da beyaza bürüdü. 2018 yılının ilk kar yağışı, ilçede kuraklık korkusu yaşayan çiftçileri de umutlandı.

Kar sevinci yaşayan Antepfıstığı üreticileri ise, "Kar berekettir, bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde geçmesi biz üreticileri endişelendiriyordu. Çok şükür Araban Ovası'nı çevreleyen dağlara kar yağdı. Umutla beklediğimiz kar yağışıydı" diye konuştu. - GAZİANTEP