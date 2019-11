Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları

18.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:22

PLAYSTATİON 4 EN İYİ ARABA YARIŞ OYUNLARI!

Need for Speed™ Payback

Gran Turismo™ Sport

Trackmania® Turbo

DRIVECLUB™ BIKES

Project CARS 2

Rocket League

Sébastien Loeb Rally EVO

Need for Speed™ Ultimate Bundle

DiRT 4

The Crew® 2 SpeedRunners

Burnout™ Paradise

WRC Collection

WRC 7 FIA World Rally Championship

Rock 'N Racing

ARABA OYUNLARI/ BLUR

Standart yarış kurallarını hiçe sayan Blur, hiçbir anımızı boş bırakmayan efektlerle dolu. 2010 yılında çıkan oyun, ölüm yarışı filmindeki yarışlarla benzerlik gösterdiği için de çok sevildi. Yarış pistinin belli yerlerinde bulunan becerileri aldığınız takdirde rakiplerinizi yakalayamasanız bile yarış dışına itmemiz mümkün oluyor. Oyunda diğerlerinden farklı olarak araç hasar alma durumu mevcut. Aracınıza becerilerle saldırı düzenlendiğinde veya başka araçlar tarafından vurulduğunda güç kaybediyorsunuz.

Blur

ARABA OYUNLARI/ FORZA MOTORSPORT 5

Sizi Britanya'nın kırsallarında keşfe çıkartan bu araba yarışı oyunu; hız ve yeteneğinizi bir araya getirip yerel yarışlara katılabilir, şampiyonlarda boy gösterebilir, 450 farklı araçtan (James Bond'un Aston Martin garajı dahil) dilediğini deneyebilirsiniz. Oldukça gerçekçi Hollyword tarzı kamera efektleri ile kendinizi oyunun içinde hissetmeniz de kaçınılmaz.

ARABA OYUNLARI/ FORZA HORİZON 3

Sadece bilgisayarın değil tüm konsolların en iyileri arasında bulunan oyunda yüzlerce araç bulunuyor. Araçların sayısı çok fazla çünkü oyunda Formula araçlarından Off – Road araçlarına kadar geniş bir yelpazeye var. Ayrıca Forza Horison 3'ün haritası da oldukça büyük. Çöllerden metropollere kadar birçok harita mevcut.

ARABA OYUNLARI/ FORZA 7

Yeniçıkış yapan oyun, çok kısa bir süre içinde ciddi bir kitle oluşturdu. Forza 7, bilgisayar üzerinde 4K deneyim sunarak çok daha gerçekçi bir deneyim yaşatıyor. Daha önce sadece Need For Speed'in tekelinde bulunan Porsche de Forza 7'de oyun kapaklarında kullanıldı. Oyunda diğerlerinden farklı olarak Dubai pisti eklendi.

ARABA OYUNLARI/ F1 2019

Bir efsane atlamak olmaz. Dünyanın en hızlı otomobilleri, en yetenekli pilotlar, en zorlu pistler, büyük kazalar. Milyonları peşinden sürükleyen Formula 1, oyunuyla da her zaman takipçilere sahip oluyor. Formula 1 yarış oyunu deyince de organizasyonu yasal oyun olan F1 2019 bu yıl da meraklılarını hayal kırıklığına uğratmıyor

F1 2019

ARABA OYUNLARI/ BURNOUT PARADİSE (2008)

Eğer bir direksiyon setiniz varsa pistte üç beş tur attıktan sonra kollarınızın ne kadar yorulduğuna hayret edebilirsiniz. Aradığınız harika bir force feedback desteği, en ufak detayına kadar setup'larına hakim olabileceğiniz araçlar ve muhteşem bir online deneyimi... Bunun üzerine çok sayıda araç, cennetten çıkma grafikler ve daha fazla eğlence arıyorsanız, Assetto Corsa'nın sizi tatmin etmemesi muhtemel.

ARABA OYUNLARI/ ROCKET LEAGUE

Arabalarla futbol oynamaya fırsat veren oyunda kullanacağımız arabalar daha çok uzaktan kumanda arabalara benziyor. Yani Formula veya sokakta gördüğümüz araçlarla alakası yok. Meşhur bir video var belki görmüşsünüzdür, bir kesim gerçek arabalarla futbol maçı yaptı. Rocket League de işte buna fırsatı olmayanlar için bu duyguyu adeta yaşatıyor.

ARABA OYUNLARI/ COLİN MCRAE RALLY 2.0 (2000)

PlayStation One'ın son dönem şaheserleri arasında yer alan CMR 2.0, serinin ilk oyununun attığı temelleri ince ince işleyerek bize o güne kadar gördüğümüz en gerçekçi ve en keyifli ralli deneyimini sunmuştu. WRC'de yer alan tüm araçlar, birbirinden farklı disiplindeki ralliler (Avustralya herkesin favorisiydi!) ve o muhteşem kontrol hissiyle oyun o kadar beğenildi ki, kendisinden sonraki Colin McRae oyunları hep onunla kıyaslandı. CMR 2.0'den sonra seri önce düşüşe geçti, sonra da ralli formatından uzaklaşıp "her bir şeyi sunan" DiRT'e evrildi. Tam da Codemasters bu düşüş trendini artık durduramaz, bu seriyi düze çıkartamaz diyorduk ki…

ARABA OYUNLARI/ ASSETTO CORSA

Aklınıza ilk olarak Opel Corsa'yı getiriyorsa uyaralım, hiçbir alakası yok. Lazer tarama tekniği sayesinde araçların ve parkurların çok gerçekçi olduğu oyun, son zamanların en iyi yarış oyunlarından biri. Oyun bizlere beğendiğimiz araçlar üzerinde modifiye yapma imkanı da veriyor. Konsol sahibi olmayan ve araba yarışını iliklerine kadar hissetmek isteyen kullanıcılar için çok iyi bir alternatif olan Assetto Corsa listemizin 3.sırasında.

ARABA OYUNLARI/ NEED FOR SPEED HOT PURSUİT

Need For Speed serisinin en iyilerinden olmayı başaran oyunun içeriğinde klasik yarış modu, 4 polis, 4 yarışçının karşı karşıya geldiği Hot Pursuit modu ve polis ile kaçağı 1'e 1 karşı karşıya getiren Interceptor modu yer alıyor. İçerisinde 23 farklı firmanın otomobili bulunan Hot Pursuit, bizlere oldukça kolay bir oynayış sunuyor.

ARABA OYUNLARI/ GRAN TURİSMO 5 (2010)

Serinin ilk oyununu PlayStation One'da oynadığımızda neyle karşılaşacağımıza pek de hazır olduğumuz söylenemez. O güne kadarki oyunlar iki elimizin parmaklarıyla ifade edilebilecek miktarda araç ve pist barındırırken, Gran Turismo'da araç ve pist bolluğu ile karşılaşınca şok geçirmiştik. Özellikle ikinci oyunu ile beraber çıtayı başka bir oyunun uzun süre dokunamayacağı kadar yükseğe koymayı başaran serinin en güzide yapımı ise PlayStation 3'ün satış rekortmeni GT5 oldu. 800'den fazla araç ve onlarca pist yanında günlük aktiviteler ve konsolun gücünü zorlayan grafikleriyle, serinin gelecekteki oyunları için bile alt edilmesi güç bir rakip. Bir diğer konu, bu oyunun Replay'leri o kadar muhteşem ki, başka bir oyun tarafından asla taklit edilemedi.

ARABA OYUNLARI/ GRİD 2

Oyundaki araba sürüşü muhteşem şekilde dengeli bir şekilde ilerliyor. Yani hızlanmalar çok iyiyken dönüşlerdeki kontrol kötü bir yapıda değil. Oynanış deneyiminin dengesini oyunun her aşamasında hissediyorsunuz. Yine grafikler bakımından en üst sıralarda bulunan oyunda birbirinden güzel yarış pistleri bulunuyor.

Grid

ARABA OYUNLARI/ TEST DRİVE UNLİMİTED 2

2006 yılında çıkan ve en iyi otomobil yarışlarından sayılan Test Drive Unlimited'in ardından 2011 yılında yayınlanan Test Drive Unlimited 2 önceki serisine göre daha çok kişiselleştirme seçeneği, araç, mülk, giysi vs. satın alma olanağı gibi zengin yenilikler sunuyor. 101 farklı araç seçeneği bulunan oyunda polis olup sizden kaçmak isteyenleri de kovalayabilirsiniz.

ARABA OYUNLARI/ NEED FOR SPEED: UNDERGROUND 2 (2004)

Belki bu listeye ikinci Need for Speed oyunu olarak Most Wanted'ı koymayı düşünebilirdik ancak Underground serisi türe getirdiği yenilikler sağ olsun, bizim aklımızı çeldi. İlk Need for Speed: Underground oyunu ile birlikte illegal sokak yarışlarıyla tanışıyor ve aracımızı dilediğimizce modifiye edebiliyorduk. Üstelik yaptığımız her bir değişikliğin sürüşe etkisini görmek mümkündü. İkinci oyun ise tüm bu konsepti alıp yeni keşif modu, daha büyük bir harita, daha çok araç ve daha fazla modifiye seçeneği ile harmanladı ve serinin akılda kalan ilk yapımı olmayı başardı. Bu oyunu o kadar fazla oynamıştık ki, modifiye ve illegal cadde yarışları olayından fenalık gelmişti.

ARABA OYUNLARI/ PROJECT CARS

Eğer daha yoğun, kendinizi tamamen yarışın içinde hissedebileceğiniz bir araba yarışı arıyorsanız bu oyun tam size göre. Oyuna başlarken öncelikle karakteri oluşturuyor, ardından yarışmak istediğiniz motor sporu dalını seçiyorsunuz ve yarışabileceğiniz takımla bir kontrat imzalıyorsunuz. İster karting, ister yol yarışı ya da Amerikan arabalarıyla yarış, hangisini isterseniz seçebilirsiniz. 60'tan fazla yarış pisti ve gelişmiş efektlerle bundan sonrası size kalmış.

ARABA OYUNLARI/ DİRT RALLY

Ralli severlerin favori oyunu Dirt Rally oynanabilecek en büyük çaptaki ralli oyunu. Birbirinden harika arabalarla istediğiniz hava durumunda yarışabileceğiniz oyunda önünüze geçilmesi hem zor hem keyifli birçok engel çıkıyor. Dirt Rally, 1998 yılında çıkan Colin Mcrally'den sonra çıkmış en iyi ralli oyunu olarak da gösterilebilir. Aralık 2015'te piyasaya çıkan oyunun en sevilen yönleri ise muhteşem oyun deneyimi ve üstün hava durumu motoru. Kameraların da en iyi şekilde ayarlandığı oyunda kendini gerçek bir ralli aracının içindeymişsiniz gibi hissettiriyor.

ARABA OYUNLARI/ REAL RACİNG 3 (2013)

Real Racing 3 ilk kez dört yıl önce iOS ve Android için ücretsiz olarak piyasaya sunuldu ancak oyunun sizi para harcamaya teşvik eden "freemium"mekaniği tüm o grafiksel mükemmelliğin, sayısız etkinliğin, araç bolluğunun ve başarılı araç fiziklerinin önüne geçti. Yine de sürekli güncellenmesi, yeni içerikleri ve etkinlikleri ile eğer cep telefonunuzdan oynayabileceğiniz bir yarış oyunu arıyorsanız sizi fazlasıyla memnun edecektir.

ARABA OYUNLARI/ DİRT 4

Bu araba yarışı oyunu korkusuzlar için desek haksız sayılmayız. Ralli araba yarışı tavsiyesi arayanlar için Dirt 4 doğru seçim. 50'den fazla ralli arabasıyla pek çok farklı zorluk seviyesinde kendinizi test edebilirsiniz. FIA Dünya Rallikros Şampiyonası'nın resmi araba yarışı oyunu olan Dirt 4 ile ralli oyunu keyfini yeniden tadacaksınız.

ARABA OYUNLARI/ RFACTOR (2005)

Assetto Corsa'nın yanına başka bir simülatör koymak istediğimizde akla elbette iRacing geliyor. Diğer taraftan piyasaya üzerine modların geliştirilebileceği bir "platform" olarak çıkıp son derece başarılı olan, binlerce farklı moda sahip bir oyun olarak Rfactor'ün bu listede bulunmaya hakkı var. Hem hatırlatalım, bilgisayarlarımızın lisans sıkıntıları sebebiyle F1oyunlarına deli gibi muhtaç olduğu günlerde bu oyun için yapılan modlar sayesinde yaşayabilmiştik F1 keyfini... Hatta bir de öneride bulunalım, CTDP grubunun F1 2005 Sezonu modu, Codemasters'ın F1 2016'ya kadarki tüm F1 oyunlarından daha gerçekçi ve daha başarılıdır, mutlaka deneyin.

ARABA OYUNLARI/ PROJECT CARS

Simülasyon yarışları tutkunlarının kısa sürede beğenisini kazanmayı başaran Project Cars'ın hazırlanmasında Hamilton gibi profesyonel pilotlardan yardım bile alındı. Ancak bu oyun bilgisayarınızın sınırlarını biraz zorlayabilir. Oyun o kadar gerçekçi bir yapıda geliştirilmiş ki bazen oyun mu gerçek mi anlamakta güçlük çekebiliyorsunuz.

ARABA OYUNLARI/ TOURİST TROPHY (2006)

Gran Turismo'nun yaratıcısı Polyphony Digital tarafından geliştirilen bu oyun, 1940'ların klasik modellerinden günümüzün hız canavarlarına, 124cc'den 1670cc'ye kadar değişen motor hacimlerine sahip 130'dan fazla motosiklete ev sahipliği yapıyordu. 1080p çözünürlüğü destekleyen ilk oyunlardan olan yapım, motosiklet kullanmaya özendirecek kadar başarılı fizikleri ve o günün şartlarında sınırları zorlayan grafikleri ile çok sevilse de yapımcısını yenisini geliştirmeye ikna edebilecek kadar yüksek satış rakamlarına ulaşamadı. Bugünlerde oyunun yenisiyle alakalı bazı söylentiler var gerçi, bakalım gerçekleşecek mi?

