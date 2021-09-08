Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
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Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Apartmanın çatısında korkutan yangın.

Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı

İtfaiye ekipleri yangınla müdahale ederken bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 4 itfaiye aracı ile 15 personel sevk edildi. Apartmanın çatı kısmına itfaiye aracının merdiveni ile ulaşan ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. 10 dakikalık müdahale sonrası söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, aynı apartman çatısında yaklaşık 2 ay önce yine yangın çıktığı öğrenildi.

Diğer yandan yangın sırasında bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla olay yerinden görüntü alıp sosyal medyadan canlı yayın yapmaya çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı
Son dakika haberi: Apartmanın çatısında korkutan yangın...Apartmandan ördeğiyle birlikte çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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