- AP'nin Yeni Başkanı Sassoli'den İlk İcraat- Sassoli, Avrupa'daki Terör Kurbanlarını Andı

- AP'nin yeni Başkanı Sassoli'den ilk icraat

Sassoli, Avrupa'daki terör kurbanlarını andı

BRÜKSEL - Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilen David Sassoli, göreve gelmesinin ardından ilk faaliyetini gerçekleştirdi. Sassoli, Avrupa'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenleri Brüksel'de düzenlenen törenle andı.

Avrupa Parlamentosu'nun çiçeği burnunda Başkanı David Sassoli'nin ilk icraatı terör kurbanları için düzenlenen anma törenine katılmak oldu. Törenin ardından en az 20 kişinin hayatını kaybettiği Maalbek metro istasyonuna giderek çiçek bırakan Sassoli basına verdiği demeçte, "Başkan olarak görev dönemime Avrupa'daki terör kurbanlarına adanan bu sembolik hareketle başlamak benim için çok önemliydi. Avrupa'nın başkentinde hayatlarını kaybeden kurbanlara borcumuzu ödemeliyiz. Bu saldırıların kurbanı olan Avrupa vatandaşlarını onurlandırmalıyız. Bu, tüm terör mağdurlarına gösterdiğimiz bir saygı hareketidir. Şehitlerimizi daima hatırlamalıyız" dedi. Sassoli açıklamasına, "Teröre karşı mücadelemizi birleştirmeliyiz ve bu mücadelede kararlılık göstermek zorundayız" diyerek devam etti.

Anma töreni, bugün yerel saatle 13.00'te Brüksel'de, 22 Mart 2016 saldırılarının gerçekleştiği Maalbeek metro durağı önünde düzenlendi. Metro durağındaki anma duvarını da inceleyen Sassoli, terör kurbanları için anma duvarının önüne AP adına çiçek bıraktı. Törenin hemen ardından Strazburg'a dönen AP Başkanı, Çarşamba günü seçilmesinin ardından ilk gününü bu şekilde tamamlamış oldu.

Maalbeek Metro Durağı'nda ne olmuştu?

Brüksel'de bulunan Avrupa Konseyi'ne en yakın duraklardan biri olan Maalbek metro istasyonuna ve Zaventem Havalimanı'nda aynı gün içerisinde 3 bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 34 kişi yaşamını yitirirken 250 kişi de yaralanmıştı.

DEAŞ militanlarının, metro istasyonu girişinde 22 Mart 2016'da gerçekleştirdiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybederken 100 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların ardından AB Komisyonu çalışanlarına dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.

Fransız makamları, Kasım 2016'da hem Brüksel saldırıları hem de 13 Kasım 2015 Paris saldırısı ile bağlantılı olduğu iddia edilen 32 yaşındaki Fas ve Belçika vatandaşı Usame Atar'ı tutuklamıştı. 'Ebu Ahmed' ismini kullandığı için tespit edilmesi geciken Atar'ın aynı zamanda 22 Mart saldırılarını geçekleştiren Bakraoui kardeşlerin kuzeni olduğu daha sonradan ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA