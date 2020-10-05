AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor?

AÖF öğrencilerinin takip etiği AÖF kayıt yenileme dönemi başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitecek? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, detaylar.

AÖF kayıt yenileme tarihlerinin başlamasıyla öğrenciler AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor konularını araştırdı.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme adımları:

1. Derslerini seç.

2. Ücretini öde.

3. Otomasyondan kaydını kontrol et.

4. Ders kitapların e-Kampüs'te.

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

05 – 16 Ekim 2020

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NEZAMAN?

15 – 26 Şubat 2021

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

I. AŞAMA

1. DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL)

Ders Seçimi ve Tarihleri Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30'a kadar yapılabilir.

II. AŞAMA

2. KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

II. AŞAMA

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

IV. AŞAMA

4. DERS KİTAPLARI ve SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER

Öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ve başlangıcından bu yana temel öğretim materyali olarak kullanılan ders kitapları, çok güçlü bir teknik altyapıyla uzman bir ekip tarafından hazırlanmaktadır. Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler, sınavlarda ders kitabının eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur. E-Kampüs ortamında sunulan diğer ders malzemeleri (Ünite Özeti, Sorularla Öğrenelim, Ünite Özet Videoları, Yaprak Test vb.) öğrenmeye yardımcı içeriklerdir. Öğrenciler, ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden dijital ders kitaplarına erişilebilir. Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında bölümünün Sınav Sorumluluk Üniteleri sayfasında yayımlanmaktadır. Ders kitaplarını dijital format dışında basılı ders kitabı olarak temin etmek isteyen öğrenciler kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinde üyelik oluşturduktan sonra banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapabilirler. Satın alınan ders kitapları kargo ile öğrencinin belirtmiş olduğu adrese ücretli kargo ile gönderilmektedir

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