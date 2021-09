Antrenörlerin futbol sohbetinde levyeli kavga çıktı: 2 yaralı

TRABZON'da 2 futbol kulübünün antrenörleri arasında, futbol sohbeti sırasında çıkan levyeli ve yumruklu kavgada başlarından yaralanan antrenörler, darp raporu alıp birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Hızırbey Mahallesi'ndeki ASKF Stadyumu çevresinde yaşandı. İddiaya göre, futbol üzerine konuşan TFF 3'üncü Lig ekibi Yomraspor'un altyapı koordinatörü Coşkun Çınar (50) ile Trabzon 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Araklı 1961 Spor Kulübü antrenörü Memiş Emin (37) arasında gergin anlar yaşandı, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki teknik adam, yumruk ve levyeyle saldırıp birbirlerini yaraladı. Başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalan antrenörler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Hastaneye giden Memiş Emin'in başına 12 dikiş atıldı. Başından yaralanan Coşkun Çınar da başka bir hastanede tedavi edildi. Taburcu olan ve darp raporu alan 2 antrenör de polise başvurup, birbirlerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Yaşananların her iki tarafa da yakışmadığını söyleyen Coşkun Çınar da, her zaman olduğu gibi olay günü de aynı ortamda otururken, sohbet esnasında ortamın gerildiğini belirtti. Çınar, "Aramız iyiydi, samimiydik. Sohbet esnasında tahrik, küfür yok. Futbol üzerine konuşurken bir anda ortam gerildi. O ayağa kalkınca, ben de ayağa kalktım. Bana önce kafa, daha sonra yumruk attı. Dişim kırıldı, elmacık kemiğim şişti, kafam yarıldı. Sonra orada bulunanlar bizi ayırdı. Yine arbede çıktı, kendimi savundum. Gerekli darp raporunu alıp şikayetçi oldum. Kesinlikle hakaret etmedim. Kendisi beni tahrik etti. İlk müdahaleyi o yaptı, mağdurum. Yaşanan bu olay futbolun içerisinde olan insanlar olarak her iki tarafa da yakışmadı. Böyle bir şey yaşadığım için üzgünüm. Dilerim tekrarı olmaz" dedi.