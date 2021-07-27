Anthony Nwakaeme: Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım

"Tek odak noktamız, hedefimize doğru ilerlemek""Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum""Trabzonspor taraftarlarıyla olmak benim için çok özel bir duygu""Uzun bir yol olacak, kolay olmayacak"- "Kaptan olmam istenirse bundan mutlu olurum"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Trabzonspor'un Nijeryalı...