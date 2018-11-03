Antep'in El Emeği Ürünleri E-ticaretle Yurt Dışına Açıldı

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantepli girişimci Cihan Koçer, 10 yıl önce üniversite öğrencisiyken kurduğu online alışveriş sitesi sayesinde, kentin geleneksel el sanatları ürünlerini inovasyonla geliştirerek, dünyaya pazarlıyor.

Antep Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da üniversite öğrencisiyken, hem okuyup kendisini geliştirmek hem de memleketine faydalı bir iş yapmak amacıyla kentin yöresel değerlerini tanıtacak bir e-ticaret sitesi kurduğunu söyledi.

Öğrenim hayatını bitirip Gaziantep'e döndüğünde bu işi daha ileri seviyeye taşımaya karar verdiğini anlatan Koçer, hobi olarak başladığı işin hayatında farklı bir yere geldiğini ve büyüdüğünü kaydetti.

Koçer, e-ticaretin giderek büyüyen bir sektör olduğunu dile getirerek, "Bu sektörde binlerce yıllık bir birikim sonucu ortaya çıkan Gaziantep'in bakır ve sedef işlemeciliği eserlerinin de yer alması ve tanıtılması düşüncesiyle kurduğum 'Antep Sepeti'nde, ilk olarak baklava, Antep fıstığı gibi yöresel gıdalar ile bakır ve sedef ürünlerin satışını yaptım. Ürünlere rağbet artınca işi bir adım ileriye taşıyarak, kente gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik iki mağaza açtım." dedi.

Sepetin içine Gaziantep'in farklı değerlerini koymaya devam ettiklerini aktaran Koçer, özellikle bakır ürünlerde tasarım da yaptıklarını anlattı.

"Bakır ve sedef işlemeciliğine yeni bir boyut kazandırdık"

Koçer, Gaziantep'e özgü kutnu kumaşından çeşitli eşyalar ve Antep işinden yapılan ürünler de sattıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, Gaziantep'in değerlerini, yöresel zenginliklerini dünyaya ve Türkiye'ye tanıtmaktı. Gaziantep'in el emeği göz nuru bütün ürünleri internet sitemizde yer alıyor. Gaziantep'in geleneksel zanaat ürünlerini inovasyonla geliştirerek dünyaya tanıtmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Birbirinden şık ve özel tasarımlarla bakır ve sedef işlemeciliğine yeni bir boyut kazandırdık. Geleneksel bir mutfak ürünü olan bakır, aynı zamanda bir aksesuar özelliğine de kavuştu."

Dijitalleşen dünyada artık bir şeylere ulaşmanın çok kolay hale geldiğini, bu kapsamda Gaziantep'in birbirinden güzel el emeği ürünlerine ulaşmak isteyenlerin de dünyanın dört bir yanından kendilerine ulaştığını vurgulayan Koçer, "Şu an iç pazarda İstanbul, Ankara ve İzmir ağırlıklı satış yapıyoruz. Yurt dışında ise şu sıralar ağırlıklı olarak Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (Dubai) ihracat yapıyoruz. Avrupa'ya da satışa başladık ve daha da artırmayı planlıyoruz. Ürünleri kargoyla yolluyoruz. Yurt dışında bakır ürünlere çok ciddi talep var. El emeği de olduğu için insanlar önem veriyor. Bu yılki satışımız yaklaşık 350 bin dolara ulaştı." diye konuştu.

Cihan Koçer, ürünlerin fiyatının verilen emeğe göre farklılık gösterdiğini dile getirerek, en çok bakır kahve takımları, işlemeli tepsiler, işlemeli, ajurlu sahan ve pilavlıklar, sedef kutu, tavla ve tepsilerin satıldığını sözlerine ekledi.