Antep fıstığı lisanslı depo hizmete açılıyor

03.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:07

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı Lisanslı Depoculuk tesisinin inşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindiğini kaydederek, Türkiye'de Antep fıstığı sektöründe bir ilk olacak olan lisanslı depoyu, Antep fıstığının ana vatanı ve gen merkezi Gaziantep'te çok kısa süre içerisinde hizmete kazandıracağız" dedi.



GTB Başkanı Mehmet Akıncı, sektör temsilcisi meclis üyeleri Mehmet Özmen, Ahmet Ulu ve Antep fıstığı işletmecisi M. Neşet Uçar ile, Gaziantep- Nizip kara yolu üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Antep fıstığı lisanslı depoculuk tesisinde incelemelerde bulundu.



İnşaat alanını gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) destekleriyle hizmete kazandırılacak olan tesisin, Gaziantep ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.



"Antep fıstığı bizim göz bebeğimiz"



Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'e sektörün ilk lisanslı deposunu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akıncı, "Temelini, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin teşrifleriyle bu yıl mart ayında attığımız Antep fıstığı Lisanslı Depomuzun inşaat çalışmalarını 8-9 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık. Depolama kafeslerinin imalatının tamamlanması, tesis makinelerinin monte edilmesi ve laboratuvar cihazlarının teminiyle birlikte tesis tamamen hizmete hazır hale gelmiş olacak. Açılışı zaman kaybetmeden yaparak ürün depolama işlemlerine hasat sezonunu beklemeden başlamayı planlıyoruz" dedi.



Antep fıstığının Gaziantep ve bölgede en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğine dikkat çeken Akıncı, "Ata yadigarı yeşil altın olarak kabul ettiğimiz, göz bebeğimiz Antep fıstığı bölgemizde on binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı olarak iş ve ekmek kapısı oluşturmakta. Ülkemizde üretilen toplam Antep fıstığının yüzde 90'lık bir kısmı şehrimizde işlenmekte ve buradan iç ve dış pazarlara sürülmekte. Katma değeri son derece yüksek olan, pazar payı sürekli gelişen ve son yıllarda endüstriyel bir ürün haline dönüşen Antep fıstığı önümüzdeki yıllarda toplam rekoltenin 300-400 bin ton seviyelerine ulaşmasıyla birlikte en önemli ihraç kalemlerimizin başında yer alacak. Bu nedenle Antep fıstığı Lisanslı Depoyu ürünün geleceğine yaptığımız önemli bir yatırım aracı olarak görmekteyiz" diye konuştu.



Risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama hizmeti



10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan Antep fıstığı Lisanslı Deponun sektöre sağlayacağı avantajlar hakkında da bilgiler veren Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"GTB koordinesinde faaliyetlerini yürütecek olan lisanslı depo her şeyden önce tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkanı sunacak. Laboratuvarda sınıflandırma, sınıfına göre depolama, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile kolay alım- satım ve bankalardan kolay kredi imkanı sağlayan lisanslı depo ayrıca ürüne devlet garantisi de sunmakta. Lisanslı depoya Antep fıstığı getirenlerin ürünleri diğer ürünlerle karıştırılmadan ayrı ayrı depolanarak, teslim sürecinde aynı miktar ve aynı kalitede satıcısına tekrar iade edilecek. Ürünün depodan geri alınmak istenmemesi halinde ise teslim edilen fıstık Türkiye Ürün İhtisas Borsasında elektronik ortamda istenilen anda satışa sunulabilecek ve satış yapıldığı andan itibaren ürün bedeli satıcının yatırım hesabına yatırılacak."



Lisanslı depoda ilk aşamada kuru kırmızı kabuklu Antep fıstığı depolanacağını vurgulayan Akıncı, çiftçilerin fıstıklarını lisanslı depoya getirmeleri durumunda Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek miktarlarda ilave depo kira desteği ile nakliye ve analiz desteğinden de faydalanabileceklerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA