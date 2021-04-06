Antalyaspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor
İç sahada kazanmakta zorlanan Fenerbahçe, 'suskun' Tanzanyalı forvetiyle puanları topluyor
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Antalyaspor'da Nuri Şahin sarı kart cezası, Ersan Adem Gülüm, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ile Hakan Özmert de sakatlıklarından dolayı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz ekibi, sahasındaki son 7 maçını kaybetmedi. Kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor, 39 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sivasspor ise 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Diego Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:31:45. #1.15#
title