Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek

ANTALYA (DHA) - FUTBOL turizminde dünyanın önemli destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, kamp sezonunda yaklaşık 1000 takım, 1500'e yakın organizasyon için gelecek. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya "Bizim isteğimiz, Avrupa'nın güçlü liglerinden önemli takımları ağırlamak. Bizim tesislerimiz bu konuda çok iyi" dedi.

Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Antalya, iklimi, doğal güzellikleriyle turistler kadar sporcuların da tercih ettiği kentler arasında üst sıralarda yer alıyor. Pandemiye rağmen bu yıl 9 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor turizmiyle de adından söz ettiriyor.

Süper Lig takımlarının bu sezon devre arası kısa süreli olması nedeniyle henüz Antalya'da kamp rezervasyonu yaptırmadığı belirten Kaya, "10 günlük devre arasında kupa maçları olmazsa ocak ayı sonunda Süper Lig takımlarını bölgemizde ağırlayabileceğiz. Şu ana kadar herhangi bir rezervasyon yok. Süper Lig takımlarının bölgemizde kamp yapması hem ekonomik hem de tanıtım anlamında ciddi katkı sağlıyor" diye konuştu.