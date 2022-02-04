Antalya'nın nüfusu 2 milyon 619 bini geçti

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın nüfusunun hızlı arttığını belirterek, kentin cazibesi ile bundan sonra da göç almaya devam edeceğini bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Antalya'nın nüfusunun 2 milyon 619 bin 832, Isparta'nın 445 bin 678, Burdur'un da 273 bin 716 olarak tespit edildiğini belirtti.

Antalya'nın 2000 yılından bu yana yüzde 83 ile Türkiye'de oransal olarak en fazla nüfus artışı yaşanan üçüncü il olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

" Antalya, Türkiye ortalamasının iki katına yakın bir nüfus artışıyla büyük iller arasında en hızlı büyüyen il olmaya devam etmekte. Ülkemizdeki misafir göçmenler hariç, yerleşik yabancı nüfus sayısı 1 milyon 333 bin, Antalya yabancı nüfusu ise 137 bin olarak saptandı. Başka bir ifade ile Türkiye'de yerleşik her 10 yabancıdan birisi Antalya nüfusuna kayıtlı. Buna göre yabancı nüfus sayısında Antalya, İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü, yabancı nüfus yoğunluğunda ise Yalova, Kırşehir, Karabük'ten sonra dördüncü sırada görülmekte."

Nüfusunun yüzde 44'ü Antalyalı

Antalya'da yaşayanların yüzde 44'ünün Antalya nüfus kütüğüne kayıtlı olduğunu, diğerlerinin ise Türkiye'nin değişik kentlerinden geldiğini ifade eden Çetin, kentte 97 bin Konyalı, 78 bin Burdurlu, 63 bin Ispartalı, 48 bin Diyarbakırlı, 44 bin Şanlıurfalı, 42 bin Hatay, 40 bin Afyonkarahisarlının yaşadığını belirtti.

Çetin, bu kentlerin dışında Sivas, Ankara, Adana, Kayseri, Mersin, Van, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep'ten gelip, Antalya'da yaşayan vatandaşların da bulunduğunu kaydetti.

Kovid-19 döneminde nüfus artış hızının gerilediğini ifade eden Çetin, 2020'de nüfus artışında dikkat çekici biçimde azalma olduğunu ancak 2021'de ise artış hızının normalleşmeye başladığını bildirdi.

Nüfus artışının sürdürülebilir kentleşme ile yönetilmesi gerektiğini aktaran Çetin, "Antalya, cazibesi ile bundan sonraki süreçte de göç almaya devam edecektir. Nitelikli göç kentimize şüphesiz ki değer katacaktır. Diğer taraftan bu veriler, Antalya'nın nüfus büyümesinin sürdürülebilir bir kentleşme ve güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiği mesajını da vermektedir." ifadesini kullandı.