Antalya'nın ilçelerinde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı Antalya'nın ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

Antalya'nın ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

İl Müftülüğünün belirlemiş olduğu cuma namazı kılınabilecek yerler arasında yer alan Kepez Gaziler İlkokulu bahçesine gelen cemaatin ateşi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan daha önce yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların abdestlerini evlerinden aldıkları ve yanlarında seccade getirdikleri görüldü.

Akseki'de İlçe Müftüsü Baysu Mutluay, ilçe stadında cuma namazının kıldırdı.

Namazın sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kılındığını beilrten Mutluay, "Her türlü hazırlıklarımızı yaparak cuma namazını kıldık. Vatandaşlarımız talimatlara göre hareket etti. İnşallah hep birlikte el ele vererek salgın günlerini sağlıkla atlatacağız. Hep birlikte omuz omuza camilerimizde saf tutacağız." dedi.

Kumkuca'da ilçesinde stadyum, okul bahçeleri, cami avluları, kapalı pazar yeri gibi alanlardan oluşan 37 farklı noktadaki 37 bin metrekare alanda yaklaşık 23 bin kişinin cuma namazı kılması için hazırlık yapıldı.

İlçede yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı ilk defa cemaatle okul bahçeleri, stadyumlar ve cami avlularında kılındı.

Korkuteli'nde ise Müftülük tarafından cuma namazı öncesinde kurban kesildi, dua edildi. İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen ve sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.

Kapalı pazar yerindeki cuma namazını İlçe Müftüsü Selim Yazıcı kıldırdı.

Kaynak: AA