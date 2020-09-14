ANTALYA Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı

Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladıANTALYA'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs tedavisinin ardından 14 günlük karantina süresini evinde tamamlayıp, görevinin başına döndü.

ANTALYA Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı
14.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:01

Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs tedavisinin ardından 14 günlük karantina süresini evinde tamamlayıp, görevinin başına döndü.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos günü, Alanya Başkent Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yücel, hastaneye yatırılarak, tedaviye alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, 28 Ağustos günü hastaneden taburcu oldu.

14 günlük karantina süresini evinde tamamlayan Başkan Yücel, bugün görevine başladı.

Başkan Yücel'in, 4 Eylül'de yapılan son testinin negatif çıktığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Emmanuel Macron Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Nuri Şahin Gökhan Töre Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: ANTALYA Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 13:05:28. #1.15#
title