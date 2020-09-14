ANTALYA Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı
Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladıANTALYA'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs tedavisinin ardından 14 günlük karantina süresini evinde tamamlayıp, görevinin başına döndü.
14.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:01
Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı, göreve başladı
ANTALYA'nın Alanya ilçe Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, koronavirüs tedavisinin ardından 14 günlük karantina süresini evinde tamamlayıp, görevinin başına döndü.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos günü, Alanya Başkent Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yücel, hastaneye yatırılarak, tedaviye alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, 28 Ağustos günü hastaneden taburcu oldu.
14 günlük karantina süresini evinde tamamlayan Başkan Yücel, bugün görevine başladı.
Başkan Yücel'in, 4 Eylül'de yapılan son testinin negatif çıktığı bildirildi.
Kaynak: DHA