Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor
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Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor

15.01.2021 20:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:19
Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor

Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan ve akşamüzeri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan ve akşamüzeri etkisini artıran kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor. Polis ekipleri zincir bulunan diğer araçların ise geçişine izin veriyor.

Seydişehir- Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle trafik ekiplerince, Marangozlar Kavşağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, Karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Görüntü dökümü

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-Seydişehir-Antalya karayolunda polislerin kontrolü-Karayolunda bekletilen TIR'ların görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya),)

 


Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor
Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor
Antalya kara yolunda TIR'ların geçişine izin verilmiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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