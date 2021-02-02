Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 255 milyon liralık yatırımla yeni hal yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda tarım sektörüne önemli yatırımlar yapıldığı belirtildi.

Bu amaçla ilçelere modern toptancı hal kompleksleri inşa edildiğinin ifade edildiği açıklamada, Kaş'ın Kınık Mahallesi'ndeki toptancı hal projesinin 255 milyon liralık yatırımla 317 bin 134 metrekare alan üzerinde inşaatının devam ettiği, toprak kazısı ve dolgu serme imalatlarının yüzde 85 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Büyükşehir'den Korkuteli'nde iki camiye destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde iki ayrı camide çalışma gerçekleştirdi.

Alaaddin Mahallesi'nde bulunan Şehzade Korkut Camisi ile Uzunoluk Mahallesi'nde yer alan Hz. Hamza Camisinin yolları sıcak asfaltla kaplandı.

Aynı zamanda Şehzade Korkut Camisi'ne çevre duvarı ve cami avlusuna parke taşı döşemesi yapıldı. Şadırvana banklar ve piknik masaları yerleştirildi.

Şehzade Korkut Camii'nde ayrıca önümüzdeki günlerde peyzaj çalışması gerçekleştirilecek.

ASAT 24 saat görevde

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde bakım, onarım ve imalat çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamada, ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı 16 arıza onarım ve 10 imalat ekibi sahada görev yaptı. Araç ve yaya trafiğinin sınırlı oluşundan istifade eden ASAT ekipleri şehrin pek çok noktasında içme suyu imalatı ve onarımı gerçekleştirdi.

Kentte, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ASAT ekiplerinin belli noktalarda mağduriyete sebep olmadan ve kent içinde trafiği aksatmadan uygun gün ve saatlerde yürüttüğü çalışmaların devam edeceği bildirildi.

- Muratpaşa, "sıfır atık" ilçesi oldu

Muratpaşa Belediyesi, ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, mobil atık getirme merkezleri ve diğer çalışmalarıyla Antalya'nın ilk "Sıfır Atık" ünvanlı ilçesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Antalya'nın ilk "Sıfır Atık" belgeli ilçesi Muratpaşa oldu. 29 Ocak 2026'ya kadar geçerli olacak belge Muratpaşa adına Belediye Başkanı Ümit Uysal'a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da nitelikli evsel atıklarının geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesiyle başlayan ve sıfır atık ilçesine doğru ilerleyen bir sistem kurduklarını belirtti.

Çevreci Komşu Kart projesinin büyük bir disiplin içinde işlediğini kaydeden Uysal, Nisan 2016'dan Aralık 2020 sonuna kadar geçen sürede 15 milyon 543 bin 241 kilogram nitelikli atığın evlerden toplandığını aktardı.

Uysal, toplanan bu atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 4 milyon 959 bin 426 lira karşılığı puan yüklendiğini, yeni yılla birlikte artık Çevreci Komşu Kart'ın bir banka kartı haline geleceğini, kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebileceğini kaydetti.

Tüm bu çalışmaların değerlendirilerek verilen Sıfır Atık belgesinin önemli bir sertifikasyon olduğunu belirten Uysal, "Antalya adına ilk olduğumuz için mutluyuz. Komşularımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş