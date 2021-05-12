Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Y. ve M.K'nin Konya'dan silah getirip satacakları iddiası üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlılar, Manavgat ilçesi Gültepe Mahallesi'nde silah satışı yapacakları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 7 tabanca, 7 şarjör ile 24 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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