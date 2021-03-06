Antalya'da uyuşturucu operasyonu, iki gözaltı
06.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:06
Antalya'da yol kontrolünde durdurulan bir araçta yaklaşık 250 gram uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
Antalya'da yol kontrolünde durdurulan bir araçta yaklaşık 250 gram uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Isparta-Antalya kara yolunda uygulama yapıldı.
Durdurulan bir otomobildeki aramada yaklaşık 250 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan T.B.B. ile I.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek