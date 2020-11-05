Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
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Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

05.11.2020 00:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:22
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Ramazan Korkan idaresindeki 48 HS 219 plakalı otomobil, Kaş'tan Muğla'nın Seydimeker ilçesi istikametine giden Ahmet Kılıcan'ın kullandığı 07 PA 459 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosikletteki sürücü Kılıcan ile Dursun Kılıcan yaralandı.

Yaralılar, Kaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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