Antalya'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaşar Çakıroğlu idaresindeki 15 AAJ 255 plakalı otomobil, Yavu Mahallesi'nde devrildi. Kazada, sürücü Çakıroğlu ile araçtaki Bayram Bolat, Ümit Dede, Fatih Kılıç ve Kadir Karakaş yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci