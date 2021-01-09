Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve drift yapan ehliyetsiz sürücüye ceza

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 650 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 650 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kökez Mahallesi'nde boş alanda otomobilin plakasını söküp drift yapan F.Y'yi (19) yakaladı.

Ehliyetsiz olduğu anlaşılan F.Y'ye, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak", "araç üzerinde teknik değişiklikleri bildirmemek", "drift yapmak" "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçlarından 17 bin 650 lira ceza kesildi.

Kendisine cezai işlem uygulanırken rahat tavırlarıyla dikkati çeken, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen F.Y, gözaltına alındı.

F.Y'nin daha önce de ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı ve polisten kaçtığı öğrenildi.

Trafikten men edilen araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer