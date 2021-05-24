Antalya'da kayıp Ukraynalı turist kayalık alanda aranıyor
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Antalya'da kayıp Ukraynalı turist kayalık alanda aranıyor

Antalya'da kayıp Ukraynalı turist kayalık alanda aranıyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turisti arama çalışması yapılıyor.

Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turisti arama çalışması yapılıyor.

Kente 1 Mayıs'ta tatile gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, 10 Mayıs'ta ülkesine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.

Kryvosheia'nın Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığı belirlendi.

Kadından bu mesajdan sonra haber alınamadığının bildirilmesi üzerine 12 gün önce bölgede arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve UMKE ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının 22 kişilik dağcılık timi de bugün sarp kayalık arazide helikopter eşliğinde arama yaptı. Drone da kullanılan aramalarda iz takip köpeklerinden de faydalanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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