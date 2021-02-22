Antalya'da engellinin darbedildiği iddia edildi
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Antalya'da engellinin darbedildiği iddia edildi

22.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:15
Antalya'da engellinin darbedildiği iddia edildi

Antalya'da park meselesi sebebiyle çıkan kavgada, engelli raporu bulunan bir kişinin darbedildiği öne sürüldü.

Antalya'da park meselesi sebebiyle çıkan kavgada, engelli raporu bulunan bir kişinin darbedildiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde, Bekir K. ile N.Y. ve oğlu A.Y. arasında park meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y, Bekir K. ve babası Mümün K'yi darbetti.

Mümün K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Engelli raporu olduğu öğrenilen Mümün K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirten Bekir K, 19 Şubat'ta meydana gelen olayda babası Mümün K'nin kalçasında ve kafatasında kırık olduğunu, sağ gözünü ise kaybetme riski bulunduğunu kaydetti.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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