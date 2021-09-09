4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
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4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Emek Mahallesi'ndeki depoda arama yaptı.

Aramada 4 milyon 563 bin boş ve 11 bin 700 tütün dolu makaron ile 500 bandrol ele geçirildi.

Şüpheli M.L.A. gözaltına alındı.

4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi
4 milyon 574 bin 700 makaron ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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