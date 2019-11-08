Antalya'da 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu

08.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:52

TÜRKİYE'nin en geniş orman sahasının bulunduğu Antalya'da bu yıl çıkan 193 orman yangınında 233 hektar alan kül oldu. Yangınların 109'unun nedeni bilinmezken; 30'u yıldırım düşmesi, 28'i ihmal ve dikkatsizlik, 21'i kasıt, 5'i ise kaza sonucu çıktı.

Turizm ve tarım merkezi Antalya, Türkiye'nin en geniş orman sahasına sahip kenti. Toplam 1 milyon 146 bin 62 hektar orman alanına sahip Antalya'da bu yıl 193 orman yangını çıktı, toplam 233 hektar alan küle döndü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan yanan alanları yeniden ağaçlandırıyor.

Kaynak: DHA