Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kağıt toplayıcısının darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kağıt toplayıcısının darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kağıt toplayıcısının darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "kağıt toplayıcısını öldüresiye darbeden kişiler serbest bırakıldı" haberlerinin aksine müştekinin, doktor raporuna göre basit yaralandığını bildirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "kağıt toplayıcısını öldüresiye darbeden kişiler serbest bırakıldı" haberlerinin aksine müştekinin, doktor raporuna göre basit yaralandığını bildirdi.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, basın yayın organlarında da kağıt toplayıcısını "öldüresiye darbeden kişiler serbest bırakıldı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin suça sürüklenen çocuklar Ö.F.B ve H.F.Ç. ile diğer şüpheli A.R'nin emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin nöbetçi cumhuriyet savcılığınca savunmalarının alındığı belirtilen açıklamada, "Mağdur H.İ'nin alınan doktor raporuna göre hafif şekilde yaralama olması, olaya karışan Ö.F.B. ile H.F.Ç. 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle serbest bırakılırken, diğer şüpheli A.R'nin de olaya karıştığına ilişkin yeterli delil olmaması nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Muratpaşa ilçesinde Fener Mahallesi'nde 21 Mart'ta yabancı uyruklu H.İ'nin darbedilmesi, motosikletine zarar verilmesi ve topladığı kağıtların yakılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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