Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

23.08.2019 21:27
Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)

TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Onur Demirtok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı
Kaynak: DHA
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