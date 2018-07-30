Annesi İntihara Kalkışan Hadise Çıkan Haberlere İsyan Etti: Zor bir süreçten geçiyoruz
Annesi intihar girişiminde bulunan şarkıcı Hadise, Kıbrıs konseri dönüşü "Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.
Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün 3 hafta önce uyku ilacı alarak intihar girişiminde bulunması nedeniyle zor günler geçiren Hadise, Kaya Artemis Resort&Casino'da önceki akşam sahne aldıktan hemen sonra İstanbul'a döndü.
KONSERDEN HEMEN SONRA İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPTI
Anne Gülnihal Açıkgöz'ün "Aranızdaki para sorunlarından bıktım diyerek intihar ettiği iddia edilen Hadise, önceki gece Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Olaydan sonra kardeşleriyle de arasında soğuk rüzgar esen şarkıcının moralinin oldukça bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.
"BU SÜREÇTE SİZDEN SAYGI BEKLİYORUZ"
Kıbrıs'ta aldığı sahne sonrası geceİstanbul'a dönen şarkıcının şapka taktığı ve başı önünde yürürken moralsiz olduğu gözlemlendi. Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs etmesiyle ilgili sorulara Hadise, "Bununla ilgili bir tane açıklama yaptım. Daha da bir şey söylemeyeceğim" dedi. Kardeşleriyle sorunlar yaşadığı ile ilgili haberlere Hadise, "Bu süreçte sanırım çok haber çıkacak. Bu süreçte sizlerden biraz daha saygı bekliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz bunu ailece atlatacağız" dedi.
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hadise hadise olalı böyle hadise görmediCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kadının başına ne hadiseler geldi yaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır