Anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
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Anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

05.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:15
Anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir anlık dalgınlık sonucu 26 ABG 192 plakalı motorlu kurye, 26 ADT 363 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Trafik kazası kazanın ardından iki sürücüde uzun süre olayın şokunu üzerinden atmadılar. Otomobilinin arka sol farı kırılan araç sahibi duruma sinirlenirken olayın sadece maddi hasar ile ucuz atlatılması sevindirdi. - ESKİŞEHİR

Anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu
Anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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