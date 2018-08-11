Ankaralılar Derneği Üyeleri Döviz ve Altınlarını Bozdurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ziyaretinde yinelediği "yastık altındaki döviz ve altınları bozdurun" çağrısına destek veren Ankaralılar Derneği (AHİD) üyeleri, döviz ve altınlarını bozdurdu.

Ulus semtindeki kuyumcu dükkanı önünde toplanan dernek üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye aleyhindeki uygulamalarına tepki göstererek ellerindeki temsili dolarları yırttı.

Dernek üyeleri adına konuşan Genel Başkan Hilmi Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile toplandıklarını ve yastık altındaki döviz ve altınlarını bozdurarak, Türk lirasını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın "Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz" sözlerini hatırlatan Yaman, "Bu millet 15 Temmuz'da tankların ve silahların önünde kendini nasıl siper etmişse bu da bir savaştır ve bu savaşın galibi de inşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olacaktır." dedi.

Yaman, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olmaya çalıştığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ey Trump, sen kim oluyorsun da bizim ekonomimizle, ekmeğimizle oynuyorsun. Biz Allah'ın izniyle daha fazla çalışıp daha fazla üreteceğiz. Cumhurbaşkanımızın başını önüne eğdirmeyeceğiz. O dik durduğu sürece biz burada canımızı da malımızı da feda etmeye hazırız. Bizim gidecek başka vatanımız yok."

Türkiye'nin ekonomik bir savaşta olduğunu dile getirerek Ankaralılara çağrıda bulunan Yaman, "Bu oyunu hep birlikte bozalım. Yastık altında duran dövizin bize bir faydası olmayacak. Bu geminin batmaması, Cumhurbaşkanımızın dik durması ve bizlerin de huzur içinde yaşaması için bu oyuna dur dememiz gerekiyor." diye konuştu.

Eşinin bileziklerini bozdurmak için getirdiğini söyleyen Yaman, dernek üyeleriyle birlikte döviz ve altınları bozdurarak, kampanyaya destek verdi.