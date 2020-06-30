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Ankara Kent Konseyi Birinci Yılında ATO yönetimini konuk etti

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, konseyin kuruluşunun birinci yıldönümünde Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ankara İl Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nu...

Ankara Kent Konseyi Birinci Yılında ATO yönetimini konuk etti
30.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:29

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, konseyin kuruluşunun birinci yıldönümünde Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ankara İl Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nu konuk ederek, Başkent turizminin canlanması için atılacak adımları ele aldı.

Ankara Kent Konseyi'nin Gençlik Parkı içinde yer alan merkezinde gerçekleşen buluşmada konuşan Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Konsey'in kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. AKK'nın ilk yılında öncelikle kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yaptığını kaydeden Yılmaz, devam eden süreçte temel konularının kentin gelişimi olduğunu söyledi.

"Ankara ekonomisinin yüzde 70'i hizmet sektöründe"

Ankara ekonominin yüzde 70'ini hizmet sektörünün oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, "Başkent'in kalkınması ve istihdamın artması için turizm sektörünün gelişmesi şart" dedi.

Ankara'nın tarihi mekanlarıyla, asırlık ticari işletmeleriyle, cadde ve sokaklarıyla içinde bin bir anlam ve hikaye barındıran bir şehir olduğunu dile getiren Yılmaz, bu hikayelerin hatırlatılmasıyla birlikte şehrin turizm açısından cazibesinin katlanarak artacağını ifade etti. Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ankara sadece ülkenin yönetim merkezi olması için seçilmiş bir şehir değil, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığı gibi Milli Mücadele'ye merkez olmuş her metrekare toprağıyla Başkent olmayı hak etmiş bir şehir. Ankara Kalesi'nden başlayarak kentin sahip olduğu tüm değerlerin anlamlı hikayeleri var. İyi anlatıldığında bir Ankara hikayesi -Ankara Sevdalıları- oluşturabilir. Bu hikayelerin gün ışığına çıkartılmasıyla, hatırlatılmasıyla Başkentimizin cazibesi katlanarak artacaktır. Türkiye'nin en geniş katılımlı Kent Konseyi olarak ikinci yılımızdaki hedeflerimiz arasında Ankara turizmini geliştirmek yer alıyor."

ATO Başkanı Baran ise konuşmasında, Ankara Ticaret Odası olarak, Başkent turizminin gelişmesine yönelik çalışmayı görev edindiklerini söyledi. Baran, "Ankara ekonomisini, ticaretini geliştirmek için turizmi canlandırmak ve şehre gelen turist sayısını artırmak gerekiyor" dedi.

"Türkiye'nin Davos'u Kızılcahamam"

Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve turistik özelliklerini başta Ankaralılar olmak üzere tanıtmak amacıyla "Başkent'e Bir Gün Yetmez" programını düzenlediklerini anlatan Baran, şunları söyledi:

"Ankara, bir turizm destinasyonu olmak için yeterli özelliklere sahip bir şehir. Tüm dünya İsviçre'nin Davos şehrini Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına ev sahipliği yapması nedeniyle tanıyor, biliyor. Türkiye'nin Davos'u da Kızılcahamam. En az Davos kadar doğal güzelliğe sahip. Haymana, Fransa'nın dünyaca ünlü Vichy Kaplıcaları'na denk nitelikte termal suya sahip. Başkent'in potansiyelini ortaya çıkartabilmek ve sağlık turizmi başta olmak üzere kentimize turist gelmesini sağlamak için üç yıldır direkt uçuş konusunu dilimizden düşürmüyoruz. Devletin yönetim merkezi olan Ankara, bir sanayi, ticaret ve turizm şehri oluncaya kadar da bu konuları dilimizden düşürmeyeceğiz."

Ankara turizmi Midas'la yükselecek

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da konuşmasında, Ankara'da tüm kesimlerin bir araya gelip ortak çalışma yaparak turizm ve ticaret alanında önemli başarı sağlayabileceğini söyledi. Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan Ankara'nın turizmden aldığı payın yetersiz olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, medeniyetler merkezi olan Ankara'da turizmi canlandırmak için dünyaya pazarlanacak değerlerin seçilip öne çıkartılması gerektiğini bildirdi. Ayvazoğlu, Midas ve eski şehir merkezinin ön plana çıkartılarak tanıtımın yapılabileceğini kaydetti.

AKK Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu üyelerine, Başkent'e yaptıkları katkılardan dolayı birer plaket armağan etti. Toplantıya, ATO Başkanı Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız, Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nihat Uysallı ile AKK Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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