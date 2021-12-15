Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde dün Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nde futbolcular ara vermeden teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptıktan sonra çift kale maç oynadı.
Antrenman, yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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