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Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

ANKARA (AA) - Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde dün Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nde futbolcular ara vermeden teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptıktan sonra çift kale maç oynadı.

Antrenman, yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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