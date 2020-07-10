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Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği oyun geliştirme yarışması sonuçlandı

Ankara Kalkınma Ajansının yazılım geliştirme kapasitesine sahip kişi, kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek amacıyla düzenlediği Matematik Öğrenimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.

Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği oyun geliştirme yarışması sonuçlandı
10.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:46

Ankara Kalkınma Ajansının yazılım geliştirme kapasitesine sahip kişi, kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek amacıyla düzenlediği Matematik Öğrenimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, yarışma, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ve ODTÜ Teknokent AŞ iş birliğiyle düzenlendi.

Ajansın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olumsuz şartlar altında yazılım ve oyun yazılımı geliştirme kapasitesine sahip kişi, kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek üzere düzenlediği Matematik Öğrenimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Yarışmada rekabet eden 59 oyun, ajans ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik, özgünlük, oynanış gibi kriterlere göre değerlendirildi.

Bu değerlendirmenin ardından ödül almaya hak kazanan oyunlar, Zoom platformunda ve Youtube'da canlı olarak düzenlenen ödül töreniyle açıklandı.

Yarışmada birincilik ödülünün sahibi, Bilgelik Yolunda oyunuyla Mustafa Mert Aladağ ve Furkan Ağca olurken, ikincilik ödülü Sayı Dönüştürücü isimli oyunla Fazlı Bozatay'a, üçüncülük ödülü ise Doktor Matematik oyunuyla Muhammed Atmaca ve Ali Atmaca'ya verildi.

Ayrıca, Türksat, ATOM ve Facebook Developer Circle Ankara özel ödülleri de kazananlara takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Düzenlediğimiz yarışmanın özellikle gençlerin sektöre olan ilgisini artırmak ve canlı tutmak için son derece önemli olduğunun bilinciyle yarışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmaya katılan ve ödül almaya hak kazanan geliştiricileri tekrar tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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