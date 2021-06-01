Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü yakalandı
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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü yakalandı

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü yakalandı
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 13'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 14'ücü zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü yakalandı - Haberler
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