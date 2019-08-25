Ankara'daki deprem anı kamerada

Ankara'daki deprem anı kamerada

Ankara'daki deprem anı kamerada Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.08.2019 23:24

Ankara'daki deprem anı kamerada

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara, akşam saatlerinde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.55'de merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi.

Ankara'daki deprem anı kamerada
Kaynak: İHA
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