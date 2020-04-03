Ankara'da salgına rağmen kumar oynatılan kahvehane mühürlendi Başkentte polis ekipleri, koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye baskın düzenledi.

Başkentte polis ekipleri, koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa rağmen açık tutulan kahvehaneye baskın düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde açık olan bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı baskında, koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve içeride bulunan 3 kişiye toplamda 1176 lira ceza kesildi.

Yapılan incelemede ruhsatı olmadığı ortaya çıkan kahvehane mühürlendi.

Öte yandan, işyeri sahibi S.N'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başta olmak üzere birçok suçtan kaydının olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA