Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösteren, 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösteren, 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında; haklarında 'etkin pişmanlık'tan yararlanan örgüt mensuplarının teşhiste bulunduğu 13 kişinin, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen ve örgüt hiyerarşisinde 'ev abiliği', 'belletmen', 'bölge talebe mesulü', 'izdivaç mesulü', 'askeri mahrem yapıda öğretmen' gibi çeşitli konumlarda görev alan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 6 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek...
Erdoğan: "Türkiye'nin tek talebi, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek...
Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var
Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Gareth Bale Metin Oktay Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:02:49. #1.15#

title