Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi?
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Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi?
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20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı tatili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatil süresinin 9 gün olduğunu bildirdi. Peki, Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı?

Vatandaşlar 9 günlük tatil boyunca toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ

İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

ANKARA'DA BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

9 gün tatil olan Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacağını bildirdi.

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Ankara'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? - Haberler
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