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Ankara'da 12 kaçak göçmen yakalandı

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Ankara'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da 12 kaçak göçmen yakalandıANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmada yakalanan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen 56 bin 952 TL idari para cezası uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

EVREN, ANKARA (DHA) - Ankara'da 12 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmada yakalanan Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen 56 bin 952 TL idari para cezası uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 25- 30 Eylül 2021 tarihlerinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisi alındı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu; Bala ilçesinde 3, Evren ilçesinde 9 kişi olmak üzere ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan toplam 12 kaçak göçmene 56 bin 952 TL idari para cezası uygulandı ve kaçak göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber :  ANKARA,


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