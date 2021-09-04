Ankara Büyükşehir Belediyesinin POMEM kursu desteği sürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin POMEM kursu desteği sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin POMEM kursu desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği ücretsiz parkur hazırlık kurslarının ikincisi başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği ücretsiz parkur hazırlık kurslarının ikincisi başladı. Atatürk Spor Salonu ve Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara adaylar yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci dostu uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylara yönelik düzenlediği ücretsiz parkur kurslarının ikincisi başladı. POMEM hazırlık kursu ile polis olmak isteyen lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde ikincisi başlatılan fiziki yeterlilik parkur kurslarına Atatürk Spor Salonu'nda ve Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde katılıyor. Hijyen ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak 20-25 kişilik gruplar halinde ve sınırlı kontenjanla 1 Eylül Çarşamba günü başlayan POMEM parkur hazırlık kursu, hafta içi 5 gün 1,5 saat süren antrenmanlar şeklinde yapılıyor.

Kurslar yoğun ilgi görüyor

Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavına katılacak adayların düzenlenen kursa yoğun ilgi gösterdiğini bu nedenle daha çok adayın faydalanabilmesi için kursun ikincisini başlattıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak POMEM sınavına katılacak adaylara fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu veriyoruz. 27 Ağustos'ta başlayan başvuru sürecine 280 kişi başvurdu. Kurslarımız Atatürk Spor Salonu'nda ve Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek. Pandemi'nin seyrine göre kontenjan sayımızı da artırabiliriz." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinin POMEM kursu desteği sürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesinin POMEM kursu desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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