Ankara Büyükşehir Belediyesinden, atık kağıt toplayan iki kız çocuğuna hediye akülü araba
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden, atık kağıt toplayan iki kız çocuğuna hediye akülü araba

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, atık kağıt toplayan iki kız çocuğuna hediye akülü araba
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akülü arabaya binen çocuklara özendikleri anlaşılan görüntüleri sosyal medyada yer alan atık kağıt toplayan iki kız çocuğuna akülü araba hediye etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akülü arabaya binen çocuklara özendikleri anlaşılan görüntüleri sosyal medyada yer alan atık kağıt toplayan iki kız çocuğuna akülü araba hediye etti.

Alınan bilgiye göre, bir aile çocuklarını akülü araba kullanırken izlediklerini fark ettikleri iki kız çocuğuna şefkat gösterdi. Aile, bu çocukları da kendi çocuklarının akülü arabasına bindirdi. O anların görüntüsü ise sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri izleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de akülü arabaya bindirilen kız çocukların atık kağıt toplayan Telafer Türkmeni ailenin mensubu olduğunu belirledi.

Dedelerinin bakımını üstlendiği bildirilen çocuklara Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri gıda desteğinde bulundu.

Ekipler ayrıca çocuklara sürpriz yaparak, akülü araba hediye etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, atık kağıt toplayan iki kız çocuğuna hediye akülü araba
Ankara Büyükşehir Belediyesinden, atık kağıt toplayan iki kız çocuğuna hediye akülü araba

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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