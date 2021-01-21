Ankara Büyükşehir Belediyesince POEM sınavı için ücretsiz hazırlık kursu düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılmak isteyen adaylar için "ücretsiz parkur hazırlık kursu" açacağını bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılmak isteyen adaylar için "ücretsiz parkur hazırlık kursu" açacağını bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenecek kursa katılmak isteyen adaylar, alanında uzman eğitmenler ve sağlık personeli eşliğinde Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonunda sınavlara hazırlanacak.

POMEM sınavına katılmak üzere parkur hazırlık kursuna başvurmak isteyenler "parkurkursu.ankara.bel.tr" adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek .

25 Ocak'ta başlayacak kurslarda hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak koronavirüs tedbirlerine azami ölçüde uyulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven