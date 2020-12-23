Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitimi için 914 köye ücretsiz internet erişimi sağladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitimi için 914 köye ücretsiz internet erişimi sağladı

23.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:27
Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitimi için 914 köye ücretsiz internet erişimi sağladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitimi için 914 köye ücretsiz internet erişimi sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitimi için 914 köye ücretsiz internet erişimi sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla "insan odaklı" yeni uygulamaların hayata geçirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 19 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralık sonuna kadar tüm köylere ücretsiz internet erişiminin sağlanmış olacağı sözü verdiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine öğrencilerin uzaktan eğitimi için kent genelinde sonradan mahalle olan 914 köye ücretsiz internet hizmeti sağlandığı bildirilen açıklamada, 10 köyde alt yapı bulunduğu için muhtarların bağlantı kurulmasını istemediği, 4 köyde ise köy konağı yapımının sürmesi dolayısıyla kurulumun ertelendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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