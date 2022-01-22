ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede teyakkuzda

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Afet Koordinasyon Merkezi'ne bağlı tüm ekipler, kar ve buzlanma riskine karşı sürücüler ve yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7/24 mesai yapmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Başkentte yoğun kar yağışı uyarısı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda buzlanma riskine karşı günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için yeni tedbirler alındı. Karla mücadele çalışmalarında Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde görevli ekipler, sahada 7/24 esasına dayalı mesai yapmaya başladı.

2 bin 128 personel 818 araçla sahada

Başkentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından AKOM koordinasyonunda sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada 2 bin 128 personel, 818 araç görevlendirildi.

Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve İtfaiye Daire Başkanlıkları ile ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta hastane önleri olmak üzere üst ve alt geçitler ile yollarda yoğun tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karla mücadele canlı olarak takip ediliyor

Türkiye'de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirdiği proje kapsamında 'kartakip.ankara.bel.tr' adresi üzerinden vatandaşlar, karla mücadele araçlarının konum ve plaka bilgilerine anlık ulaşabiliyor.

276 kar küreme aracına takılan kamera sayesinde sabit ve hareket halindeki araçların karla mücadele çalışmalarını canlı olarak izlenirken, evine, işine ya da başka bir yere araçlarıyla gidecek olan Ankaralılar, caddelerin durumunu da böylelikle anlık olarak takip edebiliyor.