Ankara Büyükşehir Belediyesi: "10 kat olarak tartışılan ve 'gökdelen dikiliyor' söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır"
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Ankara Büyükşehir Belediyesi: "10 kat olarak tartışılan ve 'gökdelen dikiliyor' söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır"

12.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:13
Ankara Büyükşehir Belediyesi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin Anıtkabir çevresini 10 katlı inşaata açtığına dair iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin Anıtkabir çevresini 10 katlı inşaata açtığına dair iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "10 kat olarak tartışılan ve "gökdelen dikiliyor" denilerek kamuoyunu yanlış yönlendiren çevrelerin söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2020 yılında, 7221 sayılı yasa gereği, Yençok: Serbest olarak tanımlı bu parselde "bina yüksekliğinin serbest olarak tanımlanamayacağı" yönünde yayımlanan kanun maddesi gereği, 6097 ada 3 sayılı parselde mal sahiplerince 7 kat olarak teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Çankaya Belediyesi Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylandığı aktarıldı.

Bu değişikliğe askı süresi içerisinde 69 adet dilekçe ile itiraz edildiği belirlenmiş olup itirazların değerlendirme süreci devam etmekte olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu parselde, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır. 7221 sayılı kanun gereği, planında Hmax: Serbest olarak belirlenmiş parsellere kat adeti belirlenmesi zorunluluktur. İddia edilenin aksine, serbest olan kat yüksekliği yedi katla sınırlandırılmıştır. Alınan karar, Anıtkabir'in silüetini etkilememektedir. Bu kapsamda, Çankaya Belediyesi Meclisince yedi kat olarak belirlenen kat adedi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince aynen kabul edilerek onaylanmıştır. 10 kat olarak tartışılan ve 'gökdelen dikiliyor' denilerek kamuoyunu yanlış yönlendiren çevrelerin açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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