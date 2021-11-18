Angola, ABD'nin gönderdiği 750 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Haberler
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Angola, ABD'nin gönderdiği 750 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Angola, ABD'nin gönderdiği 750 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 750 bin doz, Angola'ya gönderildi.

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 750 bin doz, Angola'ya gönderildi.

ABD tarafından gönderilen 750 bin doz aşı, başkent Luanda'daki Fevereiro Havalimanı'nda Angolalı yetkililere teslim edildi.

Angola Halk Sağlığı Sekreteri Franco Mufinda, yaptığı açıklamada, ülkesindeki Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında şimdiye kadar 4,4 milyon doz Pfizer aşısının teslim alındığını belirtti.

Mufinda, teslim alınan yeni aşıların salgınla mücadelede yardımcı olacağını ifade ederek, halka aşı olmaları çağrısında bulundu.

Angola'da, salgının başından bu yana 64 bin 940 kişi virüse yakalandı, bunlardan 62 bin 565'i sağlığına kavuştu, 1729 kişi ise yaşamını yitirdi.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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