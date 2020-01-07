Haberler » Spor » Andone'den taraftara mesaj: "2 haftaya geliyorum" - Spor

Andone'den taraftara mesaj: "2 haftaya geliyorum"

Galatasaray'ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, "2 haftaya İstanbul'a geliyorum" dedi.

07.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:15
Andone'den taraftara mesaj:

'ın Romanyalı forveti Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, "2 haftaya 'a geliyorum" dedi.


Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası Florin Andone, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, "Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve oynamaya hazırım" dedi.


Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Andone, 11. hafta oynanan Gaziantep maçında sakatlanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler