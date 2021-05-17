Anatolia Esports Valorant kadrosu ile yollarını ayırdı!
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Anatolia Esports Valorant kadrosu ile yollarını ayırdı!

Anatolia Esports Valorant kadrosu ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon acaba hangi kadroyla anlaşacak?

Ülkemiz espor ekosistemine hızlı bir şekilde dahil olan espor organizasyonu Anatolia Esports Valorant kadrosu ile yollarını ayırdı. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı duyuruda şu açıklamaları kullandı:

Uzun süredir bünyemizde mücadele eden kadın VALORANT takımımız ile karşılıklı anlaşma sonucu yolları ayırma kararı aldık. Kendilerine bugüne kadar verdikleri tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz. 

Organizasyon bünyesinde bulunan kadro ise şu şekildeydi:

DATI

RAYKA

ROLLS

TURNER

WESENTA

Organizasyon öğlen saatlerinde "göz" emojisi ile birlikte yeni bir Tweet paylaştı. Organizasyonu yakında yeni bir Valorant kadrosu ile görmemiz ise çok olası görünüyor.

Playerbros ekibi olarak iki tarafa da gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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