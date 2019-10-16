Anamur'da ihtiyaç sahibi öğrencilere eşofman hediye edildi
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eşofman hediye edildi.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere eşofman hediye edildi.
Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi çocuklara yardımların devam edeceğini ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile uyum içinde çalışacaklarını söyledi.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu ise ihtiyaç sahibi 240 öğrenciye eşofman hediye edildiğini belirtti.
Konuşmaların ardından öğrencilere ulaştırılmak üzere eşofmanlar okul yetkililerine verildi.