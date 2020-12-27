Anadolu Otoyolu'nda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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Anadolu Otoyolu'nda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

27.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:22
Anadolu Otoyolu'nda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul yönüne seyreden Mustafa Y'nin kullandığı 34 DNK 734 plakalı otomobil, Köroğlu Park mevkisinde önünde seyreden Mustafa Eren yönetimindeki 14 DG 471 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Mustafa Eren, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Emine Eren yaralandı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Emine Eren'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Diğer sürücü Mustafa Y. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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